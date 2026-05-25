Единороссы подвели в Реутове итоги программы за 5 лет

Форум «Доверие» прошел в Реутове, где подвели итоги реализации народной программы «Единой России» за пять лет. В 2021 году в Подмосковье собрали около 800 тыс. наказов жителей, более 7 тыс. из них — в Реутове. Участники также обсудили подготовку новой программы, сообщает пресс-служба отделения ер Московской области.

Отчетные форумы по народной программе проходят во всех муниципалитетах региона. В Реутове встреча состоялась в Центре культуры и искусств. Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что приоритеты развития определялись в диалоге с жителями.

«За пять лет построили три важных объекта — школу на 1100 мест, поликлинику и детский сад на 250 мест. Все они появились в микрорайоне 10А. Кроме того, открыли ФОК площадью более трех тысяч квадратных метров. До конца года достроим Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, которую тоже очень ждут», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что за этот период в город привлекли почти 118 млрд рублей инвестиций и создали 9 тыс. рабочих мест. По его словам, этому способствовали региональные меры поддержки бизнеса, заложенные в народной программе.

В форуме также участвовал глава Балашихи Сергей Юров, ранее возглавлявший Реутов. Он стал кандидатом предварительного голосования «Единой России» и заявил о намерении баллотироваться в Государственную думу при поддержке жителей.

«Я 14 лет работал здесь на разных должностях, в том числе три года — главой. Мы начинали многие проекты, в том числе благоустройство Фабричного пруда и создание детского центра «Изобретариум». Сейчас в городе уже три таких центра, а пруд стал местом притяжения. Новые запросы жителей войдут в следующую народную программу», — сказал Сергей Юров.

Жители уже направили более 2 тыс. предложений. В завершение форума Игорь Брынцалов напомнил, что инициативы принимаются на сайте естьрезультат.рф, по телефону +7 (800) 200-89-50, в приемных партии и через «программные мастерские» на предприятиях Реутова и Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.