сегодня в 17:20

Единая Россия проведет в Подмосковье неделю приемов по медицине

Тематическая неделя приемов по вопросам здравоохранения пройдет в Подмосковье со 2 по 6 марта 2026 года на площадках региональной и местных общественных приемных партии. Жители смогут обратиться к депутатам и профильным специалистам за консультацией и помощью в решении медицинских вопросов, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Приемы проведут депутаты, представители Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Социального фонда России и других профильных организаций.

Жители смогут задать вопросы о качестве медобслуживания, записи к узким специалистам, обеспечении льготными лекарствами и других актуальных темах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.