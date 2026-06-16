«Единая Россия» отправила из Подмосковья помощь в зону СВО

Партия «Единая Россия» направила очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим в зоне спецоперации с территорий Подмосковья. В сборе участвовали жители, бизнес и партийные активисты, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В прошлом месяце в регионе собрали 266 тонн грузов. Помощь поступает из всех городских округов Подмосковья и формируется по запросам бойцов и их командиров.

За последние дни из Шатуры на Харьковское направление отправили 5,5 тонны груза. В состав вошли древесно-стружечные плиты для укрепления позиций, маскировочные сети, укрывной материал и средства гигиены.

«Поддержка наших защитников — это наша общая задача. Каждый отправленный груз — это не просто материалы и вещи, это частичка дома. Мы постарались учесть все просьбы и будем продолжать эту работу», — отметил сторонник партии, руководитель Всероссийской организации «Боевое Братство» Алексей Бареков.

Из Солнечногорска бойцам направили медикаменты, тактическую экипировку, средства связи, генератор и письма от жителей.

«Надежный тыл должен быть таким же организованным, как наши ребята на передовой. Мы отслеживаем реальные потребности и уже комплектуем следующую партию», — подчеркнул местный депутат от «Единой России» Владимир Красин.

Из Долгопрудного передали турникеты, медикаменты и оборудование для оказания медицинской помощи, из Мытищ — автомобиль «Соболь». Фрязинские партийцы совместно с Ассоциацией ветеранов СВО отправили пиломатериалы, емкости для воды, морской контейнер, маскировочные сети, одежду и медикаменты по запросу личного состава 55-й дивизии морской пехоты Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Всего с начала спецоперации подмосковные партийцы вместе с жителями и бизнесом передали военным и жителям новых и приграничных регионов почти 20 тыс. тонн грузов. Сбор помощи продолжается в каждом городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.