«Единая Россия» отправила 270 тонн помощи из Подмосковья в апреле

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в апреле направило более 270 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации. С начала 2026 года военным и жителям новых и приграничных регионов передали около 1200 тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В апреле в состав отправленных грузов вошли генераторы, строительные материалы, лекарства и продукты питания — все, о чем просят бойцы и их командиры.

Из Коломны к 9 Мая местное отделение партии направило более тонны груза: бензиновые двигатели, печи, строительные инструменты, канаты и маскировочные сети. Из Балашихи передали свыше полутора тонн помощи, включая резину для колесной техники, бинокли, инструменты, средства гигиены и продукты. Сбор организовали при поддержке жителей, волонтеров, предприятий и общественных организаций.

«Поддержка фронта давно стала по-настоящему народной. Балашиха регулярно помогает нашим защитникам, и эта работа не останавливается ни на один день. Благодарю всех, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Балашихи Сергей Юров.

Из Рузы партийцы направили более 4 тонн помощи, в том числе бытовую технику, материалы для блиндажей и грузовик «ГАЗ-66». Из Ступина бойцам передали беспилотники, генераторы, бензопилы, воду, средства гигиены и бытовую химию. Груз на передовую доставил секретарь местного отделения партии, глава округа Сергей Мужальских.

Всего с начала спецоперации подмосковные партийцы совместно с жителями и бизнесом передали военным и жителям новых и приграничных регионов около 19 тыс. тонн грузов. Сбор помощи для военных и их семей продолжается в каждом городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.