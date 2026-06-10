Единая Россия отправила 266 тонн помощи в зону СВО из Подмосковья

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в мае собрало и направило в зону спецоперации 266 тонн гуманитарных грузов. Помощь передали из нескольких городских округов, включая Ленинский, Химки и Каширу, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Гуманитарные грузы собирают во всех местных отделениях партии вместе с жителями и представителями бизнеса. В мае на передовую отправили строительные материалы, генераторы, продукты длительного хранения и средства гигиены — по заявкам бойцов и их командиров.

Из Ленинского округа в танковую дивизию на Купянском направлении передали автомобильные инверторы, зарядные устройства, портативные электростанции, водонепроницаемые рации и строительные инструменты. С начала спецоперации из округа направили более 1 800 тонн помощи.

«Мы стараемся собирать именно то, что нужно на передовой — от средств связи до жизненно важных инструментов. Жители округа не остаются в стороне: приносят вещи, помогают со сбором и отправкой. Важно, чтобы бойцы чувствовали поддержку родного города и знали: дома о них помнят и ждут», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Житель округа Алексей Михайлов также участвует в сборе помощи.

«Я принес то, что пригодится ребятам: инструменты, расходники, теплые вещи, ведь на передовой важна каждая мелочь — зарядить рацию, что-то починить», — пояснил он.

Из Химок партийцы отправили около тонны груза, в который вошли маскировочные сети, дрели, генератор и медикаменты. В Кашире родные участника СВО обратились в общественную приемную партии за помощью в приобретении средств связи. После обращения состоялась встреча с военнослужащим, находившимся в краткосрочном отпуске.

«Спасибо, земляки, вам за то, что не забывааете! Такая поддержка греет душу и помогает воевать дальше», — поблагодарил боец.

С начала спецоперации подмосковные партийцы совместно с жителями и бизнесом передали военным и жителям новых и приграничных регионов почти 20 тыс. тонн гуманитарных грузов. Сбор помощи продолжается во всех городских округах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.