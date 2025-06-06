Депутаты Подмосковья и Кемерово посетили место захоронения воинов-уроженцев Кузбасса

Депутаты Мособлдумы и заксобрания Кемеровской области — Кузбасса в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, провели торжественное мероприятие по передаче земли с мест захоронения воинов-уроженцев Кузбасса, погибших в битве под Москвой. Церемония состоялась на территории мемориального комплекса «Вечный огонь», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов, в Подмосковье в 1941 году отдали свои жизни немало сибиряков. В частности, на этом мемориале захоронены два уроженца Кузбасса — Дмитрий Вахрушев и Павел Фещенко. Их имена высечены на памятном мраморе.

«Капсулу с землей передали нашим коллегам, чтобы они разместили у себя на мемориале. Это связь времен, это связь регионов, потому что в 1941 году плечом к плечу на нашей земле встали и жители Урала, Дальнего Востока, Сибири, Поволжья. Все вместе мы остановили врага, тогда преобладающего по численности, по вооружению. Именно отсюда началась наша великая победа 1945 года», — отметил Олег Рожнов.

В Кемерово стоит монумент Воину-Освободителю — символ подвига сибиряков. В его мемориальной комнате хранятся капсулы с землей с полей сражения Великой Отечественной войны, в которых принимали участие дивизии и бригады, сформированные в сибирских регионах.

«Мемориал создан три года назад, он находится в Кузбассе и посвящен героям. В гражданской часовне хранится земля с мест важнейших сражений Великой Отечественной войны: из Волгограда, с мест Курской битвы, из-под Ржева, Ленинграда, Новороссийска. Теперь там будет и подмосковная земля. Память о наших героях должна жить вечно», — сказал председатель законодательного собрания Кемеровской области — Кузбасса Алексей Зеленин.

Участники отметили, что в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в целом важно чтить память павших героев. Передача земли с мест захоронения воинов — одно из знаковых мероприятий, которое поможет сохранить память и тех великих людях, которые дали жизнь будущему поколению.

«То, что сегодня происходит на Украине, говорит о том, что если мы забываем историю, нацизм снова поднимает свою голову. И наши ребята мужественно сегодня, как их предки, прадеды, деды, вместе в одном строю борются с нацизмом. Наше мероприятие по передаче земли с мест захоронения воинов, дорогого стоит. Преемственность поколений должна быть неразрывной. Мы должны помнить каждого человека, который своей кровью заплатил за то, чтобы мы сегодня жили», — подытожил депутат Мособлдумы, координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.