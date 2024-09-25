Депутаты Мособлдумы открыли форум «ЭкоПодмосковье» и XI слет школьных лесничеств

В городском округе Пушкинский на территории оздоровительного комплекса «Левково» стартовал форум «ЭкоПодмосковье», XI слет школьных лесничеств и региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие члены Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Также первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина и председатель профильного Комитета Владимир Шапкин вручили награды Московской областной Думы.

«За 11 лет создано 171 школьное лесничество, в ряды которых вступило более 40 тысяч школьников. Школьные лесничества — это умение наших детей находится в лесу, оберегать его. Эту традицию надо обязательно продолжать. Низкий поклон организаторам, учителям, которые сопровождают детей и во всем им помогают. И, конечно, спасибо ученикам за то, что любят природу и заботятся о лесах», — сказала Лариса Лазутина.

Как рассказал председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин, в 2024 году региональный парламент принял закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области». Основная цель — формирование бережного отношения к природе, воспитание защитников окружающей среды.

«Школьные лесничества являются ярким примером практической реализации этого Закона и Московская областная Дума приняла решение провести в рамках Слета, основная задача которого — развитие движения школьных лесничеств и повышение престижа профессий работников лесного хозяйства, Форум „ЭкоПодмосковье“, — добавил Владимир Шапкин.

Программа Слета включает в себя конкурсы, семинары и мастер-классы, посвященные знакомству с лесными профессиями, проведению исследований природных объектов и организации работы школьных лесничеств.

Ка отметили организаторы, впервые на базе Слета пройдет Детская лесная конференция «Лесознание». Участники представят презентации творческих исследовательских проектов.

Всего в экологическом марафоне принимают участие 94 школьника и 43 руководителя школьных лесничеств и лесничих-наставников из всех филиалов подведомственного Комлесхозу ГКУ МО «Мособллес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.