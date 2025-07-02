В Серпуховском округе прошли выпускные вечера студентов колледжей

Губернский колледж — один из флагманов среднего профессионального образования Московской области. В этом году обучение в нем закончили 528 студентов, среди которых 92 отличника. Специалистов готовят по 17 направлениям: в их числе будущие кинологи, преподаватели, воспитатели, повара, механики. В историю учебного заведения войдёт группа НК-41. Будущие учителя начальных классов пришли в колледж с красными аттестатами, 20 человек из 25 сохранили за собой звание отличников учебы.

Серпуховский колледж в этом году выпустил 523 дипломированных специалиста, 97 из них — с отличием. В учебном заведении готовят по востребованным направлениям — банковское дело, информационные системы и программирование, технология машиностроения, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, юриспруденция.

Особая гордость колледжа — волонтерский отряд «Доброе сердце».

Серпуховский филиал Московского областного медицинского колледжа выпустил 421 специалиста по направлениям «Лечебное дело» и «Сестринское дело», 90 из них окончили учебу с отличием. Ежегодно многие выпускники колледжа сразу после обучения добровольцами отправляются в зону проведения спецоперации и приграничные госпитали. Активно они участвовали и в борьбе с COVID-19 во время пандемии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.