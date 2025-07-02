Фрязинские дзюдоисты взяли призы на Всероссийских соревнованиях в Армавире

В Армавире завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир собрал 348 участников из 26 регионов страны, став важным этапом отбора на первенство России. В упорной борьбе фрязинские спортсмены доказали свой высокий уровень, завоевав три медали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Серебряными призерами стали Давид Топсакалян (весовая категория до 66 кг) и Карапет Арутюнян (до 73 кг). Бронзу турнира взял Гарик Садоян, выступавший в категории до 81 кг. Особого внимания заслуживает выступление Карапета Арутюняна и Гарика Садояна, которые впервые пробовали силы в новых весовых категориях и сразу поднялись на пьедестал.

На пути к медалям фрязинцы одержали победы над сильными соперниками, в том числе над членами сборной России. Эти результаты не только подтверждают их мастерство, но и открывают дорогу на первенство страны, которое пройдет в конце ноября в Краснодаре.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров с достойными результатами и желаем им новых побед на всероссийском уровне!» — отметил глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.