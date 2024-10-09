Депутат Закиров рассказал о работе молодых законодателей с делегацией Венесуэлы

Ранее депутат, руководитель фракции партии «Новые люди» в Мособлдуме Лев Закиров рассказал о том, что принял участие и выступил с докладом о работе палаты молодых законодателей по приглашению второго вице-президента национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«В Венесуэле молодежный парламент был создан год назад, тогда как наша Палата существует уже с 2012 года. Мы поделились с коллегами опытом: рассказали о наших достижениях, вызовах и сложностях, о том, куда мы движемся, в каких проектах участвуем, и пригласили их присоединиться к этим инициативам», — сказал Закиров.

Он также добавил, что для них взаимодействие с Венесуэлой является стратегически важным, особенно сейчас, когда видно, какие страны относятся к России негативно, а какие не поддаются внешнему давлению и готовы выстраивать долгосрочные отношения.

«Я считаю, что в этом сотрудничестве есть большая перспектива, и мы готовим делегацию для поездки в Венесуэлу с целью обмена опытом», — отметил Закиров.

По его словам, одним из основных мероприятий была работа по антифашизму.

«Мы предложили коллегам ряд законодательных инициатив для включения в их правовую систему и надеемся, что наша совместная работа и представленные предложения сыграют положительную роль», — сказал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.