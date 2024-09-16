Депутат Вшивцев посетил амбулаторию в поселке Колычево Можайского округа

Заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Владимир Вшивцев совместно с депутатом Мособлдумы Татьяной Сердюковой, председателем совета депутатов Можайского городского округа Лидией Афанасьевой и депутатами-единороссами посетили медицинское учреждение — амбулаторию в поселке Колычево, сообщает пресс-служба депутата.

Они ознакомились с условиями работы учреждения, оценили оснащение кабинетов и качество предоставляемых услуг.

Главный врач Можайской больницы провел депутатскую делегацию по помещениям амбулатории. После этого состоялся открытый диалог, в котором были отмечены проблемы, связанные с необходимостью проведения капитального ремонта. Также обсудили актуальные вопросы здравоохранения, с которыми сталкиваются жители поселка, и узнали об условиях работы медиков.

Было определено, что для начала будут приняты экстренные меры: косметический ремонт стен и входной группы, замена труб отопления. В ближайшее время при поддержке главного врача Можайской больницы и депутата партии «Единая Россия» Александра Паршина начнутся работы по устранению проблем.

«Поддержание и модернизация медицинской инфраструктуры — важная составляющая. Каждый житель должен иметь доступ к качественной медицинской помощи», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Вопрос капитального ремонта амбулатории в п. Колычево региональный парламентарий взял на контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.