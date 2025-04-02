Депутат Мособлдумы Жук проверил строительство школы в Сапронове Ленинского округа

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук вместе с коллегами, первым заместителем секретаря местного отделения партии Станиславом Радченко и депутатом Валерием Скляром посетил строительную площадку школы в деревне Сапроново Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.

Объект возводится благодаря партпроекту «Единой России» «Новая школа».

Здание на 1 675 мест строится в жилом комплексе «Первый квартал» за счет средств застройщика: компании «Брусника».

По словам специалистов, строительная готовность объекта уже превысила 70%. Сдать школу планируется в III квартале 2025 года.

«Кажется, еще вчера здесь были только сваи и забор, а сегодня уже можно различить, где будет столовая, где спортзал, а где — кабинеты для первоклашек. Важно, что застройщик взял все расходы на себя. Это реальный пример социальной ответственности бизнеса», — отметил Владимир Жук.

По словам депутата, появление школы значительно снизит нагрузку на действующие образовательные учреждения Ленинского округа и обеспечит комфортные условия для детей, которые живут в новых микрорайонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.