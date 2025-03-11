Депутат Мособлдумы Вшивцев проверил состояние памятников и братских захоронений

В ходе выездного мероприятия, организованного на территории Волоколамского округа в селе Ивановское и деревне Владычино, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев оценил состояние памятников Великой Отечественной войны и прилегающих территорий. Особое внимание уделялось выявлению фактов вандализма, разрушений и необходимости проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Сохранение исторической памяти — это наш долг перед павшими героями. Мы не должны допустить забвения их подвига и будем делать все возможное для поддержания мемориалов в достойном состоянии», — подчеркнул Вшивцев.

Владимир Вшивцев, являясь региональным координатором партпроекта «Историческая память», отметил, что подобные мониторинги регулярно проводятся по всей территории Подмосковья. По их результатам составляется список объектов для первоочередного восстановления и благоустройства.

В мероприятии приняли участие председатель cовета депутатов Волоколамского округа Татьяна Шаргаева, депутат от фракции «Единая Россия» Любовь Малахова и член партии «Единая Россия» Алина Кузнецова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.