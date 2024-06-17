Депутат Мособлдумы Маликов поздравил медработников Подмосковья с их праздником

Традиционно, каждое третье воскресенье июня в России чествуют медицинских работников и всех причастных к данной профессиональной деятельности. Торжество по случаю профессионального праздника медицинских работников прошло в ДК «Подмосковье» в Красногорске, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Сергея Маликова.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов на встрече с медицинским работниками отметил вклад сотрудников здравоохранения за последние 4 года.

«Во время пандемии, СВО, трагедии в Крокусе вы всегда первыми приходите на помощь. Без вашей чуткости, доброты, профессионализма мы обречены на провал. Спасибо, что каждый день спасаете сотни миллионов жизней. С праздником!» — сказал в своем выступлении Маликов.

Сотрудникам учреждения здравоохранения были вручены награды Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.