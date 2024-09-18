Депутат Мособлдумы Черемисов поздравил Лосино-Петровский с Днем округа

Мероприятие открыл глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. На мероприятии также присутствовали депутат Госдумы РФ Александр Толмачев, председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод, председатель Совета ветеранов округа Лосино-Петровский Людмила Жарова, Благочинный церквей Лосино-Петровского церковного округа священник Павел Глушко.

Народный избранник от всей души поздравил жителей с этим важным праздником и пожелал, чтобы все были дружны и едины, чтобы старания, стремления, силы и надежды помогали развиваться и процветать городскому округу.

С каждым годом округ расцветает, на чистых и красивых улицах появляются новые объекты, а будни жителей сопровождает комфорт и тепло родных мест.

Гостей праздника поздравили насыщенной концертной программой от творческих коллективов Лосино-Петровского.

«Праздник прошел ярко и весело. Это повод для гордости жителей за место, в котором они живут, и отличная мотивация для будущих свершений на благо малой Родины», — подчеркнул парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.