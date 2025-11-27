Депутат Мособлдумы Барсуков поучаствовал в отправке гуманитарного конвоя ЦК КПРФ

В четверг депутат Мособлдумы Владимир Барсуков совместно с первым секретарем Луховицкого городского отделения политической партии «КПРФ» Валерием Фроловым приняли участие в отправке 146-го гуманитарного конвоя ЦК КПРФ и Общероссийского штаба протестного движения в зону боевых действий специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Мособлдуме.

КПРФ уже более 11 лет осуществляет работу по отправке гуманитарных грузов.

В патриотической акции традиционно принимают участие многие региональные отделения партии, депутаты фракции КПРФ, трудовые коллективы предприятий, индивидуальные предприниматели и жители Московской области, Центральной зоны России, Поволжья, Юга и Северного Кавказа.

«146-й конвой решено посвятить Дню воинской славы России 5 декабря — годовщине начала победоносного контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. В гуманитарном конвое для участников СВО отражается единение фронта и тыла и мужество нашего народа в защите Родины», — сказал Барсуков.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отметил, что нынешний гумконвой носит особый смысл, так как он посвящен Битве под Москвой.

«Мы сегодня отправляем 146-й конвой с нашей легендарной площадки, совхоза имени Ленина. Отправляем на фронт, отправляем прежде всего солдатам, которые сражаются на передовой, нашим ребятам, которые лечатся в госпиталях, детским домам, школам, интернатам, семьям, которые пострадали», — сказал лидер фракции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.