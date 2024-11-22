Делегация палаты молодых законодателей провела встречу с послом России

В четверг, 21 ноября, председатель палаты молодых законодателей Лев Закиров вместе с коллегами провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Венесуэле, в Доминиканской Республике и в Республике Гаити Сергеем Мелик-Багдасаровым, сообщает пресс-служба депутата.

На ней обсудили взаимоотношения России и Венесуэлы. Ключевым вопросом стало взаимодействие в сфере молодежной политики и сотрудничество между молодыми парламентариями обеих стран.

Также поговорили о взаимодействии бизнес-сообществ двух стран и как развиваются взаимоотношения с российской диаспорой в Венесуэле.

Участники встречи обсудили и развитие бизнеса. Решение проблемы проведения платежных операций из-за санкций и открытие прямого авиасообщение между Россией и Венесуэлой дали толчок к росту взаимовыгодного сотрудничества. Уже активно идет взаимодействие в области фармацевтики, здравоохранения и сельского хозяйства. Лев Закиров отметил, что палата молодых законодателей будет предлагать свои идеи для укрепления сотрудничества.

«Мы поделились с послом проектами, с которыми приехали на антифашистский форум. Встреча вышла содержательная и полезная. Мы получили обратную связь от Сергея Михайловича, и будем продолжать работу на укрепление сотрудничества с Венесуэлой», — отметил Лев Закиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.