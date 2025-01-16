Члены экспертного совета поучаствовали более чем в 190 мероприятиях Мособлдумы

В здании регионального парламента состоялось заседание президиума экспертного совета при Московской областной думе, в рамках которого были подведены итоги работы консультативного органа за 2024 год и намечены планы на будущее, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открыл мероприятие председатель подмосковного заксобрания Игорь Брынцалов. Он отметил, что в 2024 году совместная работа совета и думы была сосредоточена на реализации задач «Года семьи», спецоперации, а также на развитии социальной сферы, ЖКХ, инвестиционной привлекательности региона.

«Члены экспертного совета активно работали на заседаниях профильных комитетов и участвовали в «открытых трибунах», других значимых мероприятиях Мособлдумы. В рамках совершенствования законодательства вы внесли 52 предложения, — обратился спикер Мособлдумы к присутствующим. — Кроме того, вы подготовили экспертные заключения по проектам федеральных и региональных законов. Провели анализ правоприменительной практики. Благодарю за высокий темп работы и плодотворное взаимодействие».

Мероприятие продолжилось выступлением председателя экспертного совета Игоря Шаповалова. Он рассказал, что в 2024 году эксперты приняли участие более чем в 100 заседаниях комитетов Думы и 94 мероприятиях.

«Мы внесли ряд предложений по совершенствованию законодательства, в том числе, по созданию рабочих групп по разработке стандарта требований к увековечиванию памяти погибших в ходе СВО, а также по развитию в регионе семейного предпринимательства. Кроме того, предложили рассмотреть вопросы совершенствования налогового законодательства, увеличения мер господдержки приютам для бездомных животных, разработки стандарта предпрофессиональных кадетских классов, восстановления нарушенных земель лесного фонда и другие», — перечислил Игорь Шаповалов.

Говоря о планах работы на 2025 год, он подчеркнул, что они, как и всегда, будут направлены на реализацию ключевых задач, стоящих перед экспертным советом.

«Это оказание всестороннего содействия законотворческой деятельности регионального парламента, участие в работе комитетов, включая обсуждение проектов законов, подготовку на них экспертных заключений, внесение своих заключений и предложений, участие в формировании общественного мнения через привлечение экспертных сообществ», — добавил председатель совета.

Игорь Брынцалов, подводя итоги заседания, озвучил приоритетные направления совместной работы на 2025 год.

«Вместе мы продолжим совершенствовать законодательство, решать задачи, которые перед нами ставят президент и наш губернатор. В приоритете: дальнейшая поддержка наших воинов, их близких и тех, кто в этом особенно нуждается. А также реализация новых национальных проектов, модернизация сферы ЖКХ, развитие предпринимательской деятельности в Подмосковье», — сказал он.

В завершении мероприятия участники встречи задали интересующие вопросы и поделились мнениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.