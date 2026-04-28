Четыре подстанции скорой помощи откроют в Подмосковье в 2026 году

Четыре новые подстанции и пост скорой медицинской помощи планируют открыть в Подмосковье в 2026 году: в Ступине, Волоколамске, Можайске и Ленинском округе. О развитии службы в День работника скорой медицинской помощи сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области в службе скорой помощи работают почти 10 тыс. человек. Для привлечения кадров действует комплекс мер поддержки, включая проект «Приведи друга», социальную ипотеку, программу «Земский доктор/Земский фельдшер», предоставление бесплатных земельных участков и дополнительные выплаты молодым специалистам и водителям.

По его словам, в 2026 году откроют подстанцию на пять бригад в смену в Михневе городского округа Ступино, кабинет врача общей практики с постом скорой помощи на две бригады в Судникове Волоколамского округа, пост на три бригады в Поречье Можайского округа и пост на четыре бригады в Суханове Ленинского округа.

Проект «Приведи друга» предусматривает выплату до 128 тыс. рублей за привлечение нового специалиста. Половину суммы сотрудник получает при трудоустройстве коллеги, вторую — после трех месяцев его работы. По программе «Социальная ипотека» регион компенсирует 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и в течение 10 лет выплачивает основной долг по кредиту.

Кроме того, врачам, переехавшим работать в сельскую местность, выплачивают 1 млн рублей, а в удаленные населенные пункты — 1,5 млн рублей. Средний медперсонал может получить 500 тыс. и 750 тыс. рублей соответственно. Молодым врачам доплачивают до 15 тыс. рублей, среднему медперсоналу — до 7 тыс. рублей, водителям скорой помощи — 8 046 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.