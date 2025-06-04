Брынцалов проинспектировал строительство многопрофильной больницы в Балашихе

В Балашихе продолжается строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино, которая возводится при поддержке президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Региональные власти пристально следят за выполняемыми на объекте работами. В этот раз вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым строительную площадку посетили представители правительства Подмосковья — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, первый заместитель министра строительного комплекса Никита Никулин, а также депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава округа Сергей Юров.

Данный медицинский комплекс станет одним из крупнейших медучреждений в Московской области. По словам спикера регионального парламента, все работы ведутся согласно установленным срокам.

«Мы тут были в конце зимы, и строители рассказывали о том, в какие сроки и какие планы будут реализованы. Объект очень большой и финансирование соответствующее — порядка 53 млрд рублей. Также запланирован комплекс инфраструктурных мер, тоже с большой затратностью. Важно, все вопросы вовремя уладить, чтобы объект был построен в срок. И как раз такие штабы позволяют всем участникам процесса доложить о той проблематике, которая существует при реализации проекта. Все идет даже с превышением сроков строительства. Так что впечатление положительное. Надеюсь, что и жители с пониманием относятся к тому шуму, который иногда бывает. Хотя все самые шумные работы практически выполнены», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Никита Никулин выделил задачи, которые необходимо выполнить в этом году.

«Ставим для себя цель — в этом году закрыть контур. Ну и как обещали, в 2027 году мы планируем закончить строительно-монтажные работы. Чтобы в 2028 году уже открывать больницу. Рисков не видим. Все очень активно помогают», — прокомментировал он.

Подробнее о ходе строительства на сегодняшний день доложил директор проекта Сергей Храбрый.

«Завершены монолитные работы по 4 корпусу, по 1 — заканчиваем в июне, по 2 — в июле, по 3 — в сентябре. Также выполняются работы по устройству ограждающих конструкций из кирпича и пеноблока. И мы приступили к монтажу инженерных коммуникаций. Выполнены работы по устройству замещения грунта. Также завершаем монолитные работы по патологоанатомическому корпусу и работы по устройству надземного паркинга. На объекте сегодня трудятся 520 человек», — рассказал он.

Встреча продолжилась в строительном штабе. В режиме ВКС к совещанию присоединился министр здравоохранения Максим Забелин.

В ходе мероприятия участники встречи обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры в Ольгино и близлежащих микрорайонах. По словам Игоря Брынцалова, очень важно, чтобы к открытию больницы были построены дополнительные дороги, расширены существующие, доработаны маршруты общественного транспорта. Ведь только работников в медицинском комплексе будет порядка 3 тыс. человек. А взрослое население, которое сможет получать здесь медуслуги — суммарно составляет 1,3 млн человек.

Как отметил Алексей Гержик, под реконструкцию попадает несколько участков дорог — все они включены в государственный контракт, определён генеральный подрядчик.

«У нас одна и та же компания отвечает за все направления, может увязывать технические решения, что очень важно. Это влияет на сроки работ. Дорог у нас очень много, которые мы начали делать одновременно с больницей. Это Носовихинское шоссе и все периметральные дороги около больницы и выход на М-12. Также мы согласовали дополнительные улицы, с главой региона Андреем Юрьевичем. У нас все это увязано в единую дорожную и прилегающую к больнице сеть, которая позволит тем, кто будет посещать больницу, и всем жителям округа, передвигаться с комфортом», — заметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подробнее о дополнительных дорогах рассказали представители проекта АО «МСУ — 1». По их словам, улицы Шестая и Струве загружены в экспертизу. По ним получены первые замечания, которые компания начала отрабатывать. К строительной части планируется приступить уже в июле. Экспертиза по остальным трем улицам — Главной, Бояринова и Пролетарской — запланирована на август. По проекту везде предусмотрены парковочные карманы. К 2027 году планируется завершить всё в полном объеме.

Сергей Юров подчеркнул, что возникающие по ходу реализации проекта проблемы, как в направлении строительства больницы, так и развития дорожной инфраструктуры — удается решать в рабочем порядке.

«Все остальное у нас движется в заданных темпах. По нашим инженерным коммуникациям вопросы все решены. По прохождению кабеля через земельные участки — тоже», — сказал Юров.

Как добавил в завершении встречи Игорь Брынцалов, сопровождение важного и долгожданного для города и региона объекта продолжится — следующая встреча запланирована на сентябрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.