Более 7,5 тыс студентов Подмосковья участвуют в движении студотрядов

Движение студенческих отрядов Московской области объединяет свыше 7,5 тысячи человек и отмечает шестилетие в 2026 году. В регионе действует более 140 отрядов на базе 50 образовательных организаций, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В России 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов, учрежденный указом президента. В Московской области региональное отделение движения является одним из крупнейших в стране. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что движение объединяет студентов и молодежь, ориентированных на трудовую, социальную и профессиональную самореализацию.

В 2026 году движение студотрядов Подмосковья отмечает шестилетие. В его составе более 7,5 тысячи участников, объединенных в свыше 140 отрядов на базе 50 образовательных организаций. По словам Игоря Брынцалова, участие в студотрядах дает молодежи возможность профессионального и личностного роста, а также уникальный опыт работы в различных сферах.

Для поддержки деятельности студотрядов в январе Мособлдума приняла закон, определяющий цели и задачи государственной политики в этой сфере, а также формы поддержки и создание совета по взаимодействию со студотрядами.

В 2025 году более 1000 участников студотрядов Подмосковья приняли участие в патриотических и социальных проектах, оказывали помощь ветеранам, благоустраивали мемориалы и поддерживали семьи участников СВО. В акции «Снежный десант РСО» участвовали 17 отрядов, а более 6,3 тысячи студентов трудоустроились в детских лагерях и педагогических проектах.

Студотряды региона получают грантовую поддержку на реализацию социальных и образовательных инициатив из федеральных и областных программ. Подмосковное отделение три года подряд занимает первое место в ЦФО и входит в десятку лучших в стране.

Работодатели, привлекающие студотряды, могут воспользоваться льготой по страховым взносам при выполнении ряда условий. Пониженный тариф составляет 7,6% в пределах установленной базы и 0% сверх нее, льгота действует бессрочно.

Вступить в студенческий отряд может любой учащийся колледжа или вуза Подмосковья, заполнив анкету.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.