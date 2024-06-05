Более 5 тыс ребят из Подмосковья примут участие в летнем семестре студотрядов

«Российские Студенческие Отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, которая трудоустраивает более 200 тысяч молодых людей из 81 субъекта РФ и занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В студотряде примут участие более 5 тыс. ребят из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, в этом году РСО отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения.

«В честь двух событий по всей стране проходит множество интересных мероприятий. Так, совсем недавно Подмосковье принимало на своей территории активистов Российских Студенческих Отрядов из 50 регионов на первом образовательном интенсиве корпоративного университета РСО «СО. Знание». Ребята не только обменялись опытом, но и наладили четкую работу по трудоустройству активистов организации», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что всего в Московской области 110 студенческих отрядов ведут свою деятельность на базе 37 ссузов и 12 вузов. Состоят в них на сегодняшний день более 5 тысяч ребят.

По словам Самединовой, в этом году, кроме Подмосковья, студенты будут трудиться в ряде других регионов — в детских социальных центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края: «Сириус», «Орленок», «Смена», «Гагарин», Крыма: «Артек», «Жемчужина» и Владивостока: «Океан».

Студенческие путинные отряды (СПуО) — отряды, которые участвуют в полном цикле переработки рыбы: от погрузки и очистки до упаковки икры.

В этом году впервые, как подчеркнула депутат в продолжении, будут трудоустраиваться те ребята, которым ещё не исполнилось 18 лет.

«Свыше 100 подростков смогут помогать вожатым, стать озеленителями, сборщиками мебели и поработать в крупной торговой сети», — добавила она.

Льготы подмосковным работодателям, принимающим на работу участников студотрядов

Работодатели, трудоустраивающие членов студотрядов, могут применить льготу по уплате соцвзносов. Сниженный тариф составляет 7,6%.

Условия уплаты страховых взносов по пониженным тарифам следующие:

· студенческий отряд включен в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой;

· выплаты осуществляются по трудовым договорам или договорам ГПХ (предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг);

· выплаты осуществляются в пользу лиц, обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.

Гранты для студенческих отрядов

Региональное отделение три раза становилось обладателем гранта Президента Российской Федерации, а также ежегодно получает гранты Федерального агентства по делам молодёжи.

Гранты для студенческих отрядов:

· Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Подать заявку можно на сайте Фонда президентских грантов.

· Федерального агентства по делам молодежи. Подать заявку можно на сайте Росмолодежи.

Как вступить в студотряд

В студенческий отряд может вступить любой учащийся колледжа или вуза, Подмосковья. Необходимо:

· Зайти на официальный сайт организации.

· Выбрать подраздел «Хочу в студенческий отряд».

· Заполнить анкету. Аналогичную процедуру можно пройти в учебной части своего колледжа или вуза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.