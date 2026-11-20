Более 3 тысяч человек участвуют в поисковом движении Подмосковья

Поисковое движение Московской области объединяет 12 объединений и 113 отрядов. Об их работе к Дню поисковика Подмосковья, который отмечают в третью субботу ноября, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Более 3 тыс. жителей Подмосковья участвуют в поисковых работах и увековечении памяти погибших при защите Отечества.

«Поисковое движение — это не только работа с архивами и раскопки. Это огромный труд души, настоящий патриотизм и глубокое уважение к нашей истории», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2026 году отряды региона провели более 300 экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе свыше 100 — в Подмосковье. В области обнаружили и захоронили с воинскими почестями останки 54 солдат, погибших при обороне Москвы. Имена пятерых установили.

В рамках проекта «Битва за Москву» организовали 10 специальных экспедиций и более 50 «Уроков мужества» в культурных и образовательных учреждениях. Встречи посетили более тысячи школьников и студентов. Им показали найденные на полях сражений оружие, личные вещи, письма бойцов, архивные документы и медальоны.

3 сентября 2026 года на Аллее Памяти Гарнизонного кладбища в Бресте открыли мемориальную доску уроженцам Подмосковья — защитникам Брестской земли. Ее изготовили по инициативе совета законодателей ЦФО при поддержке правительства Московской области и Мособлдумы.

Передвижную выставку архивных документов проекта «Без срока давности», работавшую на общественных мероприятиях, посетили более тысячи человек. Межрегиональный семинар-практикум «Возвращая имена» в доме правительства Московской области собрал 130 специалистов из 12 регионов. Они обменялись опытом установления судеб пропавших без вести солдат.

«Поисковики делают эту историю живой и осязаемой», — добавил Игорь Брынцалов, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и передачи ее молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.