Более 250 бойцов СВО прошли реабилитацию в Подмосковье в 2026 году

Свыше 250 участников специальной военной операции прошли реабилитацию в Подмосковье с начала 2026 года, более 100 из них — вместе с близкими. В регионе действует несколько специализированных центров восстановления, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье мы создали одну из самых эффективных систем реабилитации для участников специальной военной операции. В наших центрах ребята проходят полный цикл восстановления. В этом году реабилитацию уже прошли свыше 250 бойцов», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, по инициативе «Единой России» и по просьбам военнослужащих и их семей был принят закон, который позволил проходить восстановление в сопровождении родных.

«В этом году уже свыше 100 бойцов прошли реабилитацию вместе с близкими. Бойцы гораздо быстрее возвращаются к полноценной жизни в кругу родных», — отметил Брынцалов.

Всего в подмосковных центрах помощь получили более 2 тыс. участников СВО. Центр «Ясенки» предлагает программы от физической терапии до психологической поддержки. В «Протэкс-Центре» в Коломне обеспечен полный цикл протезирования со стационаром. Центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде бесплатно принимает бойцов со всей России с потерей слуха или зрения, сочетая медицинскую и социальную реабилитацию с обучением новым профессиям. В конце прошлого года также начал работу пансионат «Коломенский» в Озерах с круглосуточным проживанием и уходом.

Подать заявление на курс реабилитации можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.