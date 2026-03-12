Более 2 млн жителей Подмосковья получают компенсации за ЖКУ

Более 2 млн жителей Московской области пользуются компенсациями по оплате жилищно-коммунальных услуг. Меру поддержки получают 1,6 млн семей, в том числе ветераны, инвалиды и многодетные семьи. Регион переходит на беззаявительный порядок оформления льготы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Льготники в Подмосковье могут оформить компенсацию в размере 50% или 100% стоимости коммунальных услуг. В перечень входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление и обращение с твердыми коммунальными отходами. Льготы предоставляются в пределах нормативной площади жилья и нормативов потребления.

«Это одна из ключевых, базовых мер, которая реально ощущается в семейном бюджете. На сегодняшний день получателями этой меры поддержки в Московской области являются 1,6 миллиона семей — это более 2 миллионов жителей. Мы активно переходим на беззаявительный принцип предоставления этой льготы, чтобы не нужно было собирать справки и стоять в очередях», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Компенсации предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, ветеранам военной службы и труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, пострадавшим от политических репрессий и радиации, почетным донорам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для неработающих пенсионеров, проживающих одиноко или в семье из пенсионеров. Им компенсируют расходы на вывоз ТКО, капитальный ремонт, содержание и наем жилья. Размер выплаты составляет 30%, для граждан старше 70 лет — 50%, старше 80 лет — 100%. Одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума получают компенсацию в размере 100%.

Кроме того, жители региона могут оформить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на жилье и коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи. Субсидию рассчитывают по региональным стандартам при отсутствии задолженности по квартплате.

Также квитанции за ЖКУ доступны на региональном портале госуслуг. Собственники и наниматели по договору соцнайма могут подключить электронный формат при наличии лицевого счета в МосОблЕИРЦ и при необходимости ежемесячно менять способ получения платежных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.