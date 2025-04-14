Более 147 тыс таксистов Подмосковья прошли аттестацию на знание правил работы

Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел в здании регионального парламента мониторинговое мероприятие, посвященное аттестации водителей легкового такси как обязательного требования для осуществления перевозок пассажиров и багажа в Московской области. В работе также приняли участие представители подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как было отмечено в ходе заседания, обязательная аттестация для водителей такси в Москве и Московской области, зарегистрированных в системе КИС «АРТ», начала действовать с 1 марта 2025 года. До тех пор — это было по желанию.

«Нужно отметить, что таксисты к вопросу отнеслись с всей ответственностью. Уже сегодня прошли аттестацию свыше 168 тысяч человек, из них успешно сдали ее более 147 тысяч. Всего же зарегистрировано в системе — более 400 тысяч таксистов. Те, кто проигнорирует требования — будут отключены от заказов», — сказал председатель комитета Максим Коркин.

Аттестация включает в себя 300 вопросов на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях — водителю необходимо за 20 минут ответить всего на 10 из них, выпавших случайным образом.

«Более 77 тысяч водителей прошли перед тестированием онлайн обучение, поэтому фиксируем высокий процент прошедших аттестацию с первой попытки — таких 80% от всего числа сдавших. После успешного прохождения в реестре аттестованных лиц появится отметка о пройденной аттестации. Срок ее действия — 2 года», — сказала начальник управления регионального административно-транспортного контроля МТДИ Евгения Каретникова.

Она добавила, что количество попыток пересдачи хоть и не ограничено, но с каждым новым разом — с новыми условиями.

Первая попытка — онлайн;

Вторая попытка — онлайн не ранее чем через 24 часа;

Третья и следующие попытки — очно не ранее чем через 3 дня;

Четвертая попытка — очно не ранее чем через 14 календарных дней;

Пятая и следующая попытки — очно не ранее чем через 60 календарных дней;

Пройти аттестацию онлайн можно в личном кабинете в системе КИС «АРТ», очно — в аттестационных центрах. В Московской области их действует 4. Адреса следующие:

Подольск, ул. Лапшенкова, д. 5, 3 этаж;

Ивантеевка, Центральный проезд, д. 21;

Коломна, пл. Восстания, д. 5 (Автовокзал);

Солнечногорск, Ул. Обуховская, д. 46, лит Д.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.