Более 112 тыс многодетных семей Подмосковья пользуются различными мерами соцподдержки

В субботу в регионе впервые отметят День многодетной семьи в Московской области. Закон об установлении новой праздничной даты был принят региональным парламентом на прошедшем заседании, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Дата — 11 октября — выбрана неслучайно: она приурочена ко Дню памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского

«Особенно в сегодняшнее время появление в Подмосковье нового праздника очень актуально. Среди приоритетных задач, которые ставит перед нами наш Президент, — поддержка демографии, рождаемости, всесторонняя помощь семьям с детьми. Всего в нашем регионе проживает порядка 1,2 миллиона семей с детьми, из них более 112 тысяч — многодетные, в которых воспитывается свыше 364 тысяч детей. Московская область входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по количеству многодетных семей. И наша задача — во всем им помогать. В 2025 году на меры поддержки семей с детьми из регионального бюджета предусмотрено порядка 40 миллиардов рублей», — привел данные председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парламентарий подчеркнул, что меры поддержки включают в себя различные выплаты — среди которых при рождении детей, на школьную форму, а также малоимущим и другие.

«Большое количество многодетных семей получают финансовую поддержку от государства. Так, в 2025 году единовременную денежную выплату при рождении третьего или последующего ребенка получили порядка 1970 семей, выплату со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума — более 1300 семей, единовременное пособие при рождении ребенка — около 1900, выплату на приобретение средств для ухода за новорожденным — порядка 43 тысяч. Некоторые выплаты многодетные родители получают на каждого ребенка-школьника. Так, на питание ее получили на более чем 194,5 тысячи детей, на школьную форму — на 154,5 тысячи детей», — перечислил Игорь Брынцалов.

Для многодетных семей, в которых воспитываются школьники, есть и другие меры поддержки — бесплатное питание в школе, скидка на посещение занятий по программам дополнительного образования, первоочередное зачисление в детский сад.

«Также они могут рассчитывать на получение набора первоклассника, в который входят тетради, пенал, ранец, канцелярские и иные принадлежности, если их среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Количество получателей набора в этом году — более 4 тысяч многодетных семей», — отметил председатель Мособлдумы.

Компенсация ЖКУ, бесплатный проезд на общественном транспорте, налоговые льготы, материнский капитал, по словам Игоря Брынцалова, — также являются большим подспорьем для больших семей. Это позволяет экономить семейный бюджет и откладывать средства на более важные мероприятия.

«Многодетные семьи имеют право на денежную компенсацию в размере 50% оплаты коммунальных услуг — такой преференцией пользуются более 89 тысяч семей. Что касается бесплатного проезда на общественном транспорте — поездки в рамках льготы могут совершать дети, а также один из родителей. На сегодня этим пользуются 86,3 тысячи взрослых и более 176 тысяч детей. Кроме этого, у наших многодетных семей есть возможность получить земельный участок или вместо него альтернативу — компенсацию 400 тысяч рублей. Порядка трех тысяч семей воспользовались одним из вариантов», — сказал спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов добавил, что для того, чтобы многодетные семьи могли проводить больше времени в кругу семьи с пользой — они могут воспользоваться правом на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок.

Также парламентарий напомнил, что многодетные семьи Подмосковья могут воспользоваться комплексной услугой — и посредством одного заявления, заполненного на региональном портале госуслуг, получить удостоверение многодетной семьи, соцкарту, компенсацию за ЖКУ, выплату на учащегося и льготное питание в школе.

Меры поддержки многодетных семей

Единовременная денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка.

Выплачивается на третьего или последующего ребенка в размере 300 тыс. рублей. Право на денежную выплату имеет один из родителей или усыновителей либо единственный родитель или усыновитель в семьях. Заявители должны соответствовать следующим критериям:

оба должны состоять в зарегистрированном браке или если родитель один — он должен являться единственным родителем;

гражданство Российской Федерации и место жительства в Московской области;

возраст до 35 лет включительно;

в семье помимо ребенка, в связи с рождением которого предоставляется денежная выплата, воспитываются двое или более детей;

государственная регистрация рождения ребенка произведена на территории Московской области.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Бесплатное школьное питание

Предоставляется детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Для этого заполняется заявление в школе, где обучается ребенок.

Выплаты на школьную форму

На обучающегося ребенка из многодетной семьи предусмотрена ежегодная выплата в размере 3 тыс. рублей. Если многодетная семья со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума — она получает дополнительно 7 тыс. рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тыс. рублей.

Выплата назначается беззаявительно. В случае если она не получена, подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Отдых и оздоровление детей

Дети из многодетных семей имеют право на получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления, а также на частичную или полную компенсацию (от 9 до 18,5 тыс. руб.) стоимости путевки.

Заявление подается на региональном портале госуслуг:

на путевку,

на компенсацию.

Бесплатный проезд

Для детей из многодетных семей предоставляется бесплатный проезд на городском наземном транспорте региона, на пригородном железнодорожном, а также на городском наземном в Москве в городском и пригородном сообщении, на метро и МЦД. Помимо детей, льготный проезд предоставляется одному из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет.

Для получения этой льготы понадобится оформить в МФЦ или через региональный портал госуслуг социальную карту.

Бесплатные земельные участки

Предоставляются многодетным семьям. Также предусмотрена альтернатива — выплата 400 тыс. рублей.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг:

на получение земли,

на получение компенсации.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ

Многодетные семьи имеют право на денежную компенсацию в размере 50% оплаты коммунальных услуг.

Получить услугу можно электронно на регпортале госуслуг.

Льгота по транспортному налогу

Многодетные семьи освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство с мощностью до 250 л. с.

Для получения льготы необходимо обращаться в подразделение Федеральной налоговой службы по месту жительства, в МФЦ или по почте. Не выходя из дома, можно подать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Программа «социальной газификации»

Многодетные семьи имеют право на дополнительную льготу в рамках программы. Вся информация — на официальном сайте Мособлгаза.

Дополнительная мера поддержки предоставляется на оплату приобретения внутридомового газового оборудования, прибора учета газа и установки автоматического сигнализатора загазованности в размере не более 80 085 рублей, а также на оплату в размере 100% стоимости выполненных работ:

по подключению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения;

по проектированию сети газопотребления;

по установке внутридомового газового оборудования, за исключением автоматического сигнализатора загазованности;

по установке прибора учета газа;

по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода индивидуального жилого дома.

Бесплатная парковка в МО

Многодетные семьи имеют право на бесплатную парковку на платных стоянках.

Для оформления льготы заявителю необходимо перейти на страницу услуги, выбрать пункт «Внесение в реестр транспортных средств».

Бесплатные лекарства

Предоставляются детям из многодетных семей до 6 лет.

Рецепты на льготные лекарства выписывают врачи поликлиник Московской области, в сельской местности это могут делать фельдшеры.

Компенсация платы за детский сад

Условия: на первого ребенка — 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Меры социальной поддержки, которые распространяются, в том числе и на многодетные семьи

Единовременное пособие при рождении ребенка.

Выплачивается:

на первого ребенка (20 тыс. руб.); на второго ребенка (40 тыс. руб.); на третьего и последующего ребенка (60 тыс. руб.); при рождении 2 детей (70 тыс. руб. на каждого ребенка); при рождении 3 и более детей (300 тыс. руб. на семью).

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Подарочный набор новорожденного.

Семьи могут получить на выбор либо подарочный набор, либо денежную выплату в 20 тыс. рублей на приобретение средств по уходу за младенцем.

Оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме.

Набор первоклассника

Семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума могут получить подарочный набор, в который входят тетради, пенал, ранец, канцелярские и иные принадлежности.

Предоставляется однократно одному из родителей на каждого ребенка-первоклассника, обучающегося в государственной образовательной организации Московской области при условии, что оба имеют место жительства в регионе.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Выплата на питание

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет: беременным женщинам — 400 руб.; кормящим матерям — 1 тыс. руб.; детям от 0 до 1 года — 1 тыс. руб.; детям от 1 года до 3 лет — 600 руб.

Выплата назначается беременной женщине проактивно, на основании сведений из Минздрава МО. Если выплата не пришла, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.