Библиотекарь из Домодедова рассказала о роли книги в цифровую эпоху

В Подмосковье 27 мая отмечают Общероссийский день библиотек. Заведующая Домодедовской городской детской библиотекой № 32 Анна Фролова рассказала о работе с детьми, развитии волонтерства и значении книги в эпоху цифровизации, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Анна Фролова возглавляет городскую детскую библиотеку № 32 в Домодедове с 2016 года — с момента открытия нового помещения на улице Гагарина. По ее словам, современная библиотека давно перестала быть просто хранилищем книг и стала информационно-досуговым центром, где дети учатся любить чтение, изучают историю страны и делают первые шаги в добровольчестве.

«Библиотекарь создает пространство, где человек отдыхает от цифровизации, где книга становится мостиком между поколениями, культурами и внутренними мирами. Наша задача — пробудить любовь к чтению у детей и взрослых», — отметила Анна Фролова.

В библиотеке реализуют и волонтерские инициативы. Дети собирают гуманитарную помощь в зону СВО, делают подарки для бойцов, пишут письма, поддерживают подопечных хосписа, детей с ОВЗ и одиноких пожилых людей. По словам заведующей, такие проекты формируют у школьников милосердие и гражданскую ответственность.

Библиотечная сеть Московской области насчитывает более 900 учреждений и считается крупнейшей в стране. За пять лет по народной программе «Единой России» в регионе открыли свыше 30 модельных библиотек, еще три появятся в 2026 году. В обновленных пространствах работают более 800 кружков и студий — от рисования и шахмат до робототехники и театральных занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.