Александр Наумов призвал упрощать жизнь граждан с помощью цифровых технологий

Зампредседателя Мособлдумы, член фракции КПРФ Александр Наумов 29 октября на заседании комитета по местному самоуправлению подчеркнул, что цифровизация должна облегчать жизнь людей, а не увеличивать бюрократию, сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

Расширенное заседание на тему «Цифровой муниципалитет: лучшие практики Московской области и субъектов Российской Федерации» провел председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков. Участвовали депутаты, представители профильного министерства Подмосковья, муниципалитетов, регионов России и эксперты парламента.

Александр Наумов напомнил о поставленной президентом задаче к 2030 году перевести все отрасли экономики на цифровые платформы. Он также отметил, что губернатор Андрей Воробьев подчеркивает необходимость проактивной работы для людей и повышения эффективности управления.

Участники обсудили применение цифровых платформ и искусственного интеллекта в управлении территориями и возникающие сложности. Наумов подчеркнул, что новые технологии требуют тщательной проработки и проверки на практике. По его словам, в Подмосковье реализуется около 190 проектов с ИИ по восьми направлениям, включая социальную сферу, транспорт и ЖКХ. При этом в здравоохранении внедрение цифровых решений сопровождалось ростом отчетности.

«Получается парадокс: с одной стороны, упрощаем, а с другой — усложняем жизнь людям», — подчеркнул парламентарий.

Среди успешных решений участники назвали датчики состояния котельных и теплосетей, работающие в реальном времени. Их внедрение стало особенно актуальным после морозной и снежной зимы 2024 года. Еще один пример — региональный проект ЦУР «Добродел»: каждый пятый житель участвует в решении вопросов ЖКХ и других городских тем.

Также обсуждались синхронизация нацпроектов «Экономика данных» и «Инфраструктура для жизни», взаимодействие с ТОСами и старостами. Наумов отметил пользу обмена опытом муниципалитетов и регионов для выбора эффективных платформ. Депутаты и эксперты сошлись во мнении, что дальнейшая работа должна сочетать технологии, обратную связь жителей и постоянную донастройку процессов.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.