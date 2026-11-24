Заместитель председателя Мособлдумы, член фракции КПРФ Александр Наумов 24 ноября вручил поисковому отряду «Герои неба» благодарственное письмо областного парламента. Встреча прошла в образовательном центре «Лидер» в Красногорске, сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

Александр Наумов осмотрел музей, созданный поисковиками в образовательном центре «Лидер», и поблагодарил участников отряда за сохранение памяти о войне. В мероприятии также участвовал депутат городского совета, первый секретарь Красногорского городского комитета КПРФ Евгений Добровольский.

Отряд «Герои неба» под руководством Андрея Кушнира работает с 2021 года. За это время поисковики провели восемь экспедиций, подняли останки пяти самолетов и установили судьбу двух летных экипажей.

Наумов отметил, что поисковой работой в Подмосковье занимаются более 3 тыс. человек.

«Поисковики сохраняют для нас память о подвиге, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул заместитель председателя Мособлдумы.

В музее отряда представлены детали самолетов, фотографии, личные вещи и архивные документы. Экспозиции посвящены героям Великой Отечественной войны, советским авиаконструкторам и летчикам — героям специальной военной операции. Школьники регулярно посещают музей с экскурсиями.

Администрация городского округа Красногорск поддерживает работу отряда. День поисковика в Московской области установлен Мособлдумой в 2017 году.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.