9 модельных библиотек планируют открыть в Подмосковье в 2025 году

Ежегодно 27 мая отмечается общероссийский день библиотек. Всего в Московской области насчитывается более 800 библиотек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Библиотеки — это живые сердца наших городов и сел, хранители знаний, культуры и духовных традиций. А библиотекари — настоящие проводники в мир мудрости. Люди, чья преданность делу заслуживает самой искренней благодарности», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На сегодняшний день в Подмосковье работает 813 библиотек, а численность работников библиотечной сети в Московской области составляет более 3200 человек», — отметил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в Подмосковье стремятся к тому, чтобы библиотеки шли в ногу со временем.

«Ежегодно в регионе открываются новые модельные библиотеки — современные, комфортные, оснащённые по последнему слову техники. Это пространства для учёбы, творчества и общения. Здесь посетители могут не только читать печатные книги, но работать за компьютером, посещать обучающие мастер-классы и лекции. Но главное — сохраняется атмосфера уюта и вдохновения, которая всегда отличала наши библиотеки. С 2020 года в Московской области открыто 30 модельных библиотек. В 2025 году планируется открыть еще 9 модельных библиотек», — рассказал спикер Мособлдумы.

Открытие модельных библиотек в 2025 году:

г. о. Власиха — Библиотека-информационный центр «Компас»;

м. о. Луховицы — Центральная библиотека имени поэта И. И. Морозова;

г. о. Электросталь — Центральная городская библиотека имени К. Г. Паустовского;

г. о. Щёлково — Щелковская центральная библиотека;

Богородский г. о. — Центральная библиотека им. А. С. Пушкина;

г. о. Воскресенск — Центральная библиотека;

м. о. Зарайск — Центральная библиотека;

Наро-Фоминский г. о. — Центральная библиотека;

Раменский м. о. — Раменская центральная библиотека.

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Портал «Библиотеки Подмосковья» позволяет узнать о наличии нужного издания и услугах учреждений региона удаленно.

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Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.