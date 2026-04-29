4,6 тыс собак-проводников подготовила школа в Балашихе за 60 лет

День собак-поводырей отметили в Подмосковье в последнюю среду апреля. В деревне Черное городского округа Балашиха работает единственная в стране школа, которая более 60 лет готовит собак-проводников для незрячих и слабовидящих людей, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых остается единственным в стране учреждением, профессионально обучающим собак-помощников для людей с нарушениями зрения. За время работы специалисты подготовили более 4 600 собак-проводников. Учреждение также обучает незрячих граждан взаимодействию с четвероногими помощниками, обеспечивая социальную реабилитацию и поддержку.

Вопросы развития школы обсудили с сотрудниками представители Всероссийского общества инвалидов во главе с председателем общества, депутатом Госдумы от «Единой России» Михаилом Терентьевым. Он напомнил, что в последнее время принят ряд мер по расширению государственной поддержки организаций, занимающихся подготовкой собак-проводников.

«Поддержанное партией „Единая Россия“ решение по компенсации затрат на корм для четвероногих помощников теперь обеспечивается через электронный сертификат. Государственная поддержка собак-проводников с 2026 года выросла более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. Мы должны сделать все возможное, чтобы школа развивалась, чтобы люди с нарушениями зрения, в том числе ветераны СВО, обретали здесь четвероногих друзей, которые будут помогать им», — подчеркнул Терентьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.