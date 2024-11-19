29 млрд руб выделят на формирование комфортной городской среды в Подмосковье

В следующем году в Подмосковье продолжит реализовываться масштабная программа по благоустройству. Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев сообщил, чтто в бюджете на 2025 год на госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» запланировано почти 29 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Подмосковье стремительно меняется, преображаются наши парки, дворы, скверы, появляются новые общественные пространства, которые становятся местами притяжения для наших жителей всех возрастов. За 5 лет в регионе было благоустроено более 200 территорий. Сейчас для жителей открыты более 190 парков и лесопарков, а в 2014 году их было всего 24», — подчеркнул Олег Гаджиев.

Он добавил, что данная работа будет продолжена, что потребует соответствующего финансирования из бюджета.

Подпрограмма «Комфортная городская среда» предусматривает в 2025 году финансирование в объеме свыше 11 млрд рублей на реализацию программ благоустройства общественных территорий.

На благоустройство лесопарковых зон запланировано выделить порядка 7,5 млрд рублей.

Кроме этого, свыше 1,1 млрд рублей планируется выделить на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.