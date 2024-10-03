275 участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил вопрос мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Так, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что особое внимание уделяется реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«От этого (реабилитации — ред.) зависит, как скоро наши герои смогут социализироваться и вернуться к полноценной жизни. В центре «Ясенки» поправили свое здоровье уже 275 участников СВО. Многие ребята полностью восстановились и решили снова отправиться в зону спецоперации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что Мособлдумой был принят закон о том, что бойцов с инвалидностью I группы в «Ясенках» могут бесплатно сопровождать их родные. Также в центре открыт центр проката ТСР.

В декабре в «Ясенках» планируется открыть бассейн с акватренажерами.

«В июне у нас открылся новый центр реабилитации для участников СВО на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Здесь оказывается помощь тем, кто нуждается в протезировании. Реабилитацию здесь уже прошли 143 человека. Центр принимает бойцов со всей России», — рассказал Брынцалов.

В центре проходят все этапы реабилитации — производство протезов, восстановление и адаптация. С открытием реабилитационного центра процесс производства будет занимать 2-3 недели вместо полугода. Курс рассчитан на 14 дней — протезирование, обучение, социальная и бытовая адаптация, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, тренажеры, бассейн, теплокамеры, соляная пещера, есть психологическая и юридическая помощь и выездная бригада, которая помогает на дому. Все услуги здесь предоставляют бесплатно.

«Всего в Московской области определены 14 медицинских организаций, куда участники СВО могут быть переведены из госпиталей Министерства обороны для оказания медицинской помощи на втором этапе реабилитации», — подчеркнул Брынцалов.

Из 14 медучреждений, которые оказывают медпомощь бойцам, 6 — по профилю медицинской реабилитации. Остальные учреждения направлены на другие профили и туда бойцы также могут быть направлены по определенным показаниям.

В Подмосковье также уже открыто 47 кабинетов медико-психологического консультирования.

Как пройти реабилитацию

Необходимо подать заявление через портал госуслуг МО. Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» (приложить справку о ранении).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.