Что делать, если получил сомнительный денежный перевод? Пошаговая инструкция

Эксперт Попов: если вам сделали неожиданный перевод, сразу же звоните в банк

Как не стать жертвой мошенников и что делать, если вам поступил сомнительный денежный перевод, рассказал РИАМО начальник отдела информационной безопасности банка «Хлынов» Андрей Попов.

В РФ действительно фиксируется рост обращений, связанных с ошибочными переводами и просьбой вернуть деньги, заявил он.

«Если вы стали свидетелем или целью неожиданного перевода, сразу же позвоните в свой банк. Ни в коем случае не переводите деньги обратно. Это один из типичных мошеннических сценариев, при котором вы можете автоматически стать участником преступной схемы», — добавил Попов.

По его словам, сегодня банки активно работают над предотвращением таких преступлений, совершенствуют методы защиты, регулярно отслеживают подозрительные транзакции и сразу же информируют клиентов, чтобы минимизировать риски происшествий, отметил эксперт.

Сотрудники финансовой организации всегда помогут разобраться в ситуации, провести проверку и предложат официальный алгоритм действий в экстренной ситуации, уточнил он.

«Самостоятельное решение вопроса в подобных случаях может привести к финансовым потерям или даже к привлечению к уголовной ответственности», — предупредил Попов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.