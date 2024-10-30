«Звезды Хайпа»: в Москве 3 ноября пройдет концерт с участием популярных звезд

В культурном пространстве «Три вокзала. Депо» 3 ноября в 17:00 пройдет концерт популярнейших исполнителей и блогеров, чья музыка известна по всей стране. Это событие соберет звезд хайпа, чьи хиты любимы многими и находятся на слуху у широкой аудитории, сообщает пресс-служба «Русской медиагруппы».

Радиостанция DFM и телеканал RU.TV подготовили для зрителей не только потрясающий концерт с участием ведущих исполнителей, но и шанс выиграть билеты на самое яркое и запоминающееся шоу года — Премию «Звезды Хайпа», которая пройдет 19 ноября в концертном комплексе LIVE Арена.

Юля Гаврилина и Amirchik порадуют зрителей выступлением внутри «Три вокзала. Депо», исполнив популярные хиты, занявшие верхние строки музыкальных чартов и собравшие миллионы просмотров.

Премия «Звезды Хайпа» устанавливает новые стандарты в развлекательной индустрии. Уникальный проект «Русской Медиагруппы» объединяет исполнителей и блогеров, чьи песни и видео уже завоевали популярность в Интернете, чартах и социальных сетях. Эти артисты не стесняются делиться своими эмоциями и открытостью с аудиторией. 19 ноября на сцену поднимутся: Ваня Дмитриенко, Amirchik, ЦУ-Е-ФА, MONA, Олег Майами и многие другие именитые музыканты и популярные блогеры.