Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как познакомился с Бари Алибасовым

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что продюсер «На-На» Бари Алибасов послал сотрудника его юридической фирмы после того, как тот запросил оплату за предоставление консультационных услуг, сообщает NEWS.ru .

Жорин вспомнил, что его дебют в качестве защитника продюсера был связан с обвинениями в прессе, где Алибасова некорректно назвали «татаро-казахским гастарбайтером».

«Наверное, это дело уже никто и не вспомнит: какое-то СМИ назвало его татаро-казахским гастарбайтером. Он искал юриста, по иронии судьбы позвонил в наш офис, сотрудник назвал ему стоимость консультации. Алибасов — звезда, и, естественно, послал. Сотрудник мне рассказывает эту историю: мол, оборзели звезды», — поделился адвокат.

По словам юриста, благодаря использованию IP-телефонии ему удалось определить номер, с которого звонил Алибасов, и тогда он предложил ему свои услуги. Впоследствии Савеловский суд в Москве вынес решение в пользу продюсера группы «На-На» по иску о защите его чести и достоинства, обязав СМИ выплатить ему компенсацию в размере 1,1 млн рублей.