Звездный адвокат Добровинский назвал ключевую ошибку Ларисы Долиной

Звездный адвокат Александр Добровинский полагает, что травля, обрушившаяся на певицу Ларису Долину, является следствием ее собственных действий. Он отметил, что основным просчетом певицы и ее представителей стало отсутствие какой-либо реакции и внятных объяснений относительно возникшего скандала, связанного с квартирой.

Добровинский акцентировал внимание на том, что шумиха вокруг Долиной, несмотря на свой масштаб, не затрагивает его напрямую, если не считать запланированного им комментария по поводу определенного аспекта сложившейся ситуации.

«Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от нее — она как раз не должна ничего говорить, а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку). Вот, почему весь интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной. И думаю, это продлится еще какое-то время. Чья это ошибка? Только ее», — высказался адвокат в беседе с Life.ru .

На рынке недвижимости сейчас отмечается так называемый «эффект Долиной», когда сделки признаются недействительными из-за того, что продажа была совершена под давлением мошенников. В результате нередко покупатели теряют и деньги, и приобретенное жилье. Данная схема получила название в честь певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года стала жертвой злоумышленников, продав свою элитную квартиру и отдав полученные средства аферистам.

Позже Долина через суд аннулировала сделку, вернув себе права на недвижимость. Однако покупательница квартиры, 34-летняя Полина Лурье, осталась и без квартиры, и без средств. Женщина обратилась в суд, но судебные инстанции последовательно подтверждают право собственности певицы и отклоняют ее жалобу. В конечном итоге Полина Лурье решила добиваться справедливости в Верховном суде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.