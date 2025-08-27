Звезда «Универа» Рубцова призналась, что тянется к старому советскому кино

Ежегодно 27 августа в стране отмечают День российского кино. Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», призналась, что тянется к старому советскому кино, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Вот среди моих любимых фильмов — легкая и сказочная мелодрама „После дождичка в четверг“ и известная всем с детства „Золушка“, где главные роли исполняют мои любимые Янина Жеймо и сногсшибательная Фаина Раневская, — эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — рассказала она.

Звезда популярных сериалов также не остается равнодушной к современному зарубежному кинематографу. Рубцова выделила фильмы «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Однажды в Голливуде» и «Песнь слона».

Среди современных российских новинок актриса высоко ценит работы, отличающиеся эмоциональной точностью, такие как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».