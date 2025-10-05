Звезда «Титаника» Кейт Уинслет отмечает 50-летие

Впервые Уинслет обрела известность благодаря сотрудничеству с Питером Джексоном. На роль Джульет Хьюм в его психологической драме «Небесные создания» претендовали 175 актрис, но Джексон выбрал именно Кейт.

В фильме были показаны и подстрекательство к убийству, и юношеская любовь, и откровенные сцены. За свою работу 18-летняя актриса получила премию Общества кинокритиков Лондона. Спустя годы Уинслет призналась, что на съемочной площадке столкнулась с домогательствами со стороны мужчин, хотя и не физического характера: оператор позволил себе пошлость во время съемок эпизода с полуобнаженными актрисами.

Свою следующую значимую роль Кейт Уинслет получила в фильме «Разум и чувства», экранизации романа Джейн Остин. Она сыграла Марианну, а ее старшую сестру воплотила на экране Эмма Томпсон. Их совместная работа стала началом крепкой и длительной дружбы. За эту роль Уинслет была удостоена премии BAFTA и номинирована на «Оскар».

Однако все успехи показались каплей в море, когда на Кейт обрушилась мировая слава после премьеры «Титаника». Джеймс Кэмерон искал актрису совсем иного типажа: хрупкую, как Одри Хепберн, но настойчивость и талант Уинслет в итоге покорили режиссера.

При этом Кэмерон настоял на том, чтобы Кейт похудела. Уже тогда актриса говорила, что диеты делают ее несчастной, а голливудские стандарты фигуры 90-60-90 считала оскорбительными и нелепыми.

Звездный статус позволил британской актрисе самой выбирать роли, но это не уберегло ее от ошибок. Позже Кейт Уинслет жалела, что отказалась от участия в оскароносном «Влюбленном Шекспире».