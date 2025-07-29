Звезда «Темного рыцаря» и «Мюнхена» умер на пляже

Израильский актер Алон Абутбул скончался в 60 лет

Известный израильский актер и режиссер Алон Абутбул скоропостижно скончался в возрасте 60 лет, сообщает The Times of Israel.

Трагедия произошла на пляже возле Неве-Яма — артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия сразу после купания и потерял сознание.

Свидетели немедленно вызвали медиков, которые более часа пытались реанимировать актера, но спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Абутбул оставил яркий след в мировом кинематографе, снявшись в более чем 100 проектах. Мировую известность ему принесли роли в блокбастерах Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Мюнхен» Стивена Спилберга, а также в культовом «Рэмбо 3».

Актер также успешно работал за кадром — как режиссер, сценарист и продюсер, удостоившись нескольких престижных кинематографических наград.

Его смерть стала неожиданной для коллег и поклонников — за день до трагедии Абутбул активно вел социальные сети и планировал новые проекты.