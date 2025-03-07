Звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах умерла в возрасте 61 года

Звезда сериала «Спасатели Малибу» и экс-супруга актера Дэвида Хассельхоффа Памела Бах-Хассельхофф скончалась в возрасте 61 года, сообщает kp.ru со ссылкой на издание TMZ.

В правоохранительных органах отметили, что обеспокоенные родственники и близкие Памелы, не сумев связаться с ней, прибыли к ее дому, который оказался заперт. Внутри они нашли тело актрисы. Каких-либо предсмертных записок обнаружено не было.

«Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за любовь и поддержку в это трудное время, но мы любезно просим конфиденциальности, когда мы скорбим и переходим через это трудное время», — завил бывший муж актрисы.

Памела и Дэвид состояли в браке с 1989 по 2006 год, их развод сопровождался длительными спорами, которые не утихали вплоть до 2017 года. Актриса получила известность благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Спасатели Малибу», «Рыцарь дорог» и «Чирс».