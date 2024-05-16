Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач проведет фестиваль в Петербурге

Юного актера Леона Кемстача, известного по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», назначили ведущим фестиваля «Петровские Ассамблеи» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 2 июня по случаю Дня города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

На сцене появятся популярные артисты, в том числе Mia Boyka, «Три дня дождя», Асия, FILATOV&KARAS, а также участники музыкального объединения «52» — ALBLAK 52 и FRIENDLY THUG 52 NGG.

Билеты на танцпол можно приобрести за 321 рубль — именно столько лет вскоре исполнится Северной столице России. Такая символическая сумма позволит посетить масштабное мероприятие не только взрослым, но и студентам, школьникам.

Гостей также ждут выступления профессиональных танцоров, световые и пиротехнические эффекты. Несколько тысяч билетов можно будет получить бесплатно в молодежных организациях, благодаря чему событие станет доступным для всех.