Звезда сериала «Универ» Рубцова рассказала, как пережила тяжелую депрессию

Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова призналась, что столкнулась с депрессией после окончания крупного проекта. Ее поддержал близкий человек, сообщает Общественная Служба Новостей .

Валентина Рубцова рассказала, что тяжелое состояние возникло после завершения работы в крупном проекте. Актриса привыкла к напряженному графику, а затем осталась без предложений.

«Я тогда уже привыкла к тяжелому рабочему режиму и рутине. А потом проект закончили, и наступило тяжелое и мучительное затишье. Телефон перестал звонить, приглашений не поступало. Где-то месяц или два я была в тяжелом депрессивном состоянии. Меня поддерживал близкий человек, который верил в меня. И спустя время меня пригласили в развлекательное шоу, и началась новая страница в моей творческой биографии», — сказала Рубцова.

Актриса добавила, что ей жаль людей, которым приходится переживать подобные ситуации. По ее словам, такие испытания укрепляют дух и волю.

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