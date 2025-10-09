Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова закрыла бизнес в России

Предпринимательская деятельность актрисы Варвары Шмыковой в России полностью завершена. Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП звезды сериала «Чики» после соответствующего заявления со стороны самой актрисы, сообщает Постньюс .

6 октября московские налоговые органы аннулировали статус ИП, принадлежавший артистке и связанный с ее работой в сфере исполнительского мастерства. Основанием для прекращения деятельности стало личное обращение Шмыковой.

Индивидуальное предпринимательство было оформлено летом 2019 года. С его закрытием у актрисы более не осталось официальных источников заработка в РФ.

Шмыкова получила широкую известность благодаря сериалу «Чики» и участию в театральных постановках Москвы. После начала специальной военной операции она выразила несогласие с ее проведением и покинула страну.

