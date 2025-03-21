Звезда сериала «Бальзаковский возраст» Эппле обратилась за помощью к медикам

Актриса Жанна Эппле, которая стала известна благодаря сериалу «Бальзаковский возраст», почувствовала себя хуже. Ей пришлось обратиться за помощью к докторам, сообщает SHOT .

У 60-летней Эппле появились неприятные ощущения в животе. На протяжении многих лет артистка употребляла различные лекарства. На определенный срок боль уменьшалась, однако затем возвращалась опять.

Во время осмотра организма Эппле врачи выяснили, что у нее есть новообразование в почке. Обнаружили также проблемы в брюшной полости.

Артистке сказали лечиться амбулаторно. Ей предстоит придерживаться диеты с дробным питанием.

Эппле также известна по проектам «Марш Турецкого» и «Два холма». Она играет в театре.