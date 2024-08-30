Звезда MTV Xzibit не приедет в РФ в октябре из-за проблем с визой

Mash: звезда передачи «Тачку на прокачку» Xzibit не приедет в Россию в октябре

Известный американский рэпер Xzibit не приедет в Россию, где в октябре должны были состояться 3 концерта. На звезду MTV и телепередачи «Тачку на прокачку» оказывает давление правительство США, сообщает Mash .

При этом, согласно официальной версии, рэп-исполнителю задерживают визу. Было принято решение перенести мини-тур на ноябрь после смены американского президента.

На сегодняшний день у Xzibit запланировано шоу в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Речь идет о трехчасовом сете совместно с музыкальной группой коренных народов Сибири Otyken. Музыкант уже получил предоплату, площадки забронированы, однако недавно анонс выступления в РФ пропал из всех соцсетей звезды.

По словам представителей рэпера, американское правительство настойчиво просит не ехать в Россию до выборов нового главы государства. При этом, по словам российских организаторов, Xzibit сам решил выступить в России и даже хотел взять с собой Dr. Dre.

Кроме того, интерес к выступлению в РФ возник и у американской певицы Beyoncé. Исполнительницу впечатлило выступление сибирской Otyken, и теперь она хочет записать совместный трек.

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст потребовал 5 млн долларов за выступление в столице РФ, но договор на проведение концерта еще не подписал.