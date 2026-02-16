Звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни

16 февраля в Сети распространилась информация о том, что американский актер, режиссер и продюсер Роберт Дюваль скончался. Массовый зритель знает его по роли в фильме «Крестный отец», сообщает РИА Новости .

Роберт Дюваль также запомнился зрителям по всему миру по роли в «Апокалипсис сегодня». На момент смерти ему было 95 лет.

Где и когда похоронят актера, а также что стало причиной смерти, пока не сообщается.

О смерти Дюваля сообщила его супруга Лусиана. По словам женщины, ее знаменитый супруг ушел из жизни в собственном доме в Миддлберге в американском штате Вирджиния.

В течение жизни Дюваль был в браке четыре раза, но детей так и не завел. В 2004 году он женился на аргентинке Лусиане Педрасе, которая моложе его на 41 год. Именно она была рядом, когда актер скончался.

За свою яркую карьеру Дюваль снялся в 243 картинах разного жанра. Он получил несколько высоких наград, в том числе «Оскар» за главную роль в картине «Нежное милосердие», вышедшей в 1983-м. Кроме того, его ещё шесть раз выдвигали на эту престижную награду.

