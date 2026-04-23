Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала фото без фильтров после похудения

Актриса Светлана Пермякова опубликовала снимок без ретуши после того, как за год похудела на 25 килограммов. Артистка заявила, что изменилась без жестких диет и изнуряющих тренировок, сообщает «Царьград» .

Звезда сериала «Интерны» выложила в соцсетях фотографию без фильтров и обработки. На снимке 54-летняя актриса позирует в черном наряде с солнцезащитными очками и золотыми украшениями — браслетом, серьгами и кольцами.

Поклонники отметили заметные перемены во внешности и сравнили Светлану Пермякову с Мэрил Стрип. При этом часть пользователей усомнилась в естественности кадра.

Сама актриса подчеркнула, что не прибегала к ретуши.

«Это просто случайная обычная фотография. Без фильтров, без ретуши, без „магии“. Женщина 54 лет. С жизнью, с опытом, с лицом, которое не прятала и не переделывала», — сказала Пермякова.

Артистка рассказала, что худела постепенно и в собственном ритме.

«Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки. Теперь я не воюю с собой, а дружу», — добавила она.

По словам Пермяковой, преображение стало результатом системной работы над собой без радикальных мер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.