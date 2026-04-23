Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала фото без фильтров после похудения
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актриса Светлана Пермякова опубликовала снимок без ретуши после того, как за год похудела на 25 килограммов. Артистка заявила, что изменилась без жестких диет и изнуряющих тренировок, сообщает «Царьград».
Звезда сериала «Интерны» выложила в соцсетях фотографию без фильтров и обработки. На снимке 54-летняя актриса позирует в черном наряде с солнцезащитными очками и золотыми украшениями — браслетом, серьгами и кольцами.
Поклонники отметили заметные перемены во внешности и сравнили Светлану Пермякову с Мэрил Стрип. При этом часть пользователей усомнилась в естественности кадра.
Сама актриса подчеркнула, что не прибегала к ретуши.
«Это просто случайная обычная фотография. Без фильтров, без ретуши, без „магии“. Женщина 54 лет. С жизнью, с опытом, с лицом, которое не прятала и не переделывала», — сказала Пермякова.
Артистка рассказала, что худела постепенно и в собственном ритме.
«Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки. Теперь я не воюю с собой, а дружу», — добавила она.
По словам Пермяковой, преображение стало результатом системной работы над собой без радикальных мер.
