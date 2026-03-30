Звезда «Интерьеров» Мэри Бет Херт скончалась в возрасте 79 лет

Американская актриса Мэри Бет Херт умерла на 80-м году жизни. Причиной стали последствия болезни Альцгеймера, сообщает газета «Известия» со ссылкой на журнал Variety.

Мэри Бет Херт скончалась 28 марта в пансионате в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Болезнь Альцгеймера диагностировали у актрисы в 2015 году.

«Она была актрисой, супругой, сестрой, матерью, тетей, другом. И хотя мы испытываем горе, есть позитивная составляющая в том, что она больше не страдает и теперь воссоединилась в покое со своими сестрами», — цитирует журнал заявление дочери Молли и мужа, сценариста и режиссера Пола Шредера.

Херт родилась в 1946 году в Айове. Она изучала актерское мастерство в университете Айовы и Нью-Йоркском университете, дебютировала на сцене в 1974 году. Актриса трижды номинировалась на премию «Тони», а за роль в спектакле «Преступления сердца» получила премию «Оби».

В 1978 году Херт выдвигали на премию BAFTA за фильм Вуди Аллена «Интерьеры». Среди ее известных работ — «Мир по Гарпу», «Эпоха невинности», «Семьянин» и «Бедная богатая девочка».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.